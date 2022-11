Il Pil e il costo minore del gas obbligano Meloni a correre

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 novembre 2022) Tutti positivamente stupiti, persino il Sole 24 Ore (“pil a sorpresa”) per i dati dell’Istat che hanno certificato una crescita del pil italiano nell’ultimo trimestre dello 0,5 per cento, con una crescita acquisita del 3,9 per cento. L’Italia ha fatto, in questo difficile 2022, meglio di Germania, Francia e Spagna. Ci sono due evidenze che non possono non essere segnalate. La prima, è che le previsioni di catastrofe di tanti avversari del governo Draghi (cioè, in fondo, dell’Europa) sono state smentite dai numeri. La seconda è che a Mario Draghi va ancora una volta, ancora di più, un ringraziamento da parte dell’Italia per come ha saputo guidarla, con mano ferma e sguardo lungo, e per come ha saputo utilizzare bene i 62 e passa miliardi di euro messi nei sostegni per l’economia. Senza la sua guida, oggi il governo di Giorgia, che per la prima volta giovedì ...