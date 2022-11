Cristiano Ronaldo ' come Allegri' | la dura reazione ai tifosi invadenti

Corriere dello Sport

Anche se alcuni suoi atteggiamenti dividono e fanno discutere,resta uno dei giocatori più amati e acclamati del Manchester United e non solo. CR7 calamita l'attenzione dei tifosi, forse anche troppa: è virale sul web il video del portoghese ...Acclamato, idolatrato, osannato fino all'eccesso.è uno dei calciatori più amati del pianeta e, ad ogni apparizione in pubblico, i fan non perdono occasione di sommergerlo di richieste: selfie, autografi, sguardi e strette di mano, ... La brutta figura di Cristiano Ronaldo: prova a imitare Antony ma finisce male CR7 risponde così ai fan che gli chiedevano selfie e autografi. Una tifosa però sui social non ci sta: "Ha firmato la maglia di tutti tranne la mia" ...Decisamente infelice al Manchester United, Cristiano Ronaldo, ex bomber portoghese della Juventus, starebbe valutando l'opportunità di lasciare i "Red Devils" già ...