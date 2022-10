Xavi | «Abbiamo perso la Champions per errori calcistici e decisioni arbitrali»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È giornata di vigilia per le ultime sfide della fase a gironi della. Per quanto riguarda il girone C, domani il Barcellona affronterà il Viktoria Plzen già cosciente di essere fuori dallae l’allenatore dei blaugrana,, in conferenza stampa non ha avuto dubbi: “Servirà vincere, giocare bene e regalare buone sensazioni per prestigio e professionalità. Domani dobbiamo dare il massimo e finire bene questa competizione.la, avevamo l’opportunità di qualificarci nelle nostre mani, ma ci è sfuggita per, situazioni avverse e. Nonfatto punti a Monaco dopo una bella partita e siamo riusciti a pareggiare contro ...