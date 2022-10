Superbonus e Reddito di cittadinanza | arriva la stretta | chi e quanti rischiano e come cambieranno le regole col nuovo governo

La Stampa

Sicuramente bisognerà comunque mettere mano su alcuni campi: dalle pensioni al, daldi cittadinanza al taglio del cuneo fiscale , passando per la flat tax , il nuovo esecutivo è ...Fra le misure a rischio ildi Cittadinanza per dar corso alla r iforma delle pensioni , che ... Fra i cavalli di battaglia del precedente governo oggi in bilico c'è anche il110% , ... Superbonus e Reddito di cittadinanza, arriva la stretta: chi e quanti rischiano e come cambieranno le regole … Legge di bilancio: Salvini vuole togliere il reddito di cittadinanza per finanziare la riforma pensioni, ecco come. Ultime sulla manovra finanziaria 2023. Nella nuova legge di bilancio del governo, ol ...Novità in arrivo con il primo decreto e la prima manovra del governo Meloni: cosa cambia per stipendi, bonus 150 euro, bollette, Superbonus e pensioni già nelle prossime settimane.