Ricchi e Poveri | svelate le cause della morte di Franco Gatti

Leggi su zon

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nella scorsa puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, è stato ospite in studio Stefania Picasso, la vedova di, il cantante deiscomparso da poco all’eta di 80 anni. Nel corso dell’intervista la donna ha fatto chiarezza non solo sulle realidel marito, ma anche di quella del figlio Alessio avvenuta nel 2013 dopo aver mescolato insieme eroina e alcool. “aveva delle patologie croniche pregresse e dopo aver contratto il Covid due anni fa, da allora ha avuto un declino pazzesco. Quello che voglio dire è che ha lasciato il gruppo dei ‘’ anche per questo motivo, perché non ce la faceva più fisicamente, per la salute, non riusciva ...