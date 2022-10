LA PRIMAVERA ESPUGNA CREMONA | WEEKEND DA 3 PUNTI PER TUTTE LE UNDER NEROVERDI

LA NAZIONE

Aversa - Grande prova di maturità dell'Fc Lamezia che, con il più classico dei risultati, anche l'ostico campo di Aversa e resta in testa a ...finora se si vorrà sperare di arrivare in...Il Parmatorna vittorioso dalla trasferta di Cremona per 1 - 0. Decisivo unl gol all'ultimo sospiro del talentuoso Mohamed Anas Haj che con un pallonetto beffa in pieno recupero (48 st) l'estremo ... Primavera 2, il Pisa espugna il campo del Benevento 4-2 e vola in testa alla classifica We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...I rossoneri superano la Dinamo Zagabria di misura in trasferta e conquistano il pass per la fase successiva di Youth League: in goal Longhi e Alesi.