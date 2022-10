Giustizia | Conte a Meloni | ' bene intervento su ergastolo ostativo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La decisione di intervenire sull', vista l'imminente scadenza che la Corte costituzionale ha fissato per l'8 novembre, è un ripensamento positivo maturato dal suo partito (che si astenne, sul punto, nella passata legislatura). Le segnaliamo però che per limitare al massimo il rischio che i mafiosi e i condannati per gravissimi reati possano uscire dal carcere bisognerà prevedere, come da proposta del M5S, che il detenuto spieghi le ragioni della mancata collaborazione in modo specifico e che non possano essere concessifici se le stesse motivazioni non siano ritenute oggettive o concretamente giustificative della mancata collaborazione". Lo scrive Giuseppe, in un post su Facebook inviato al presidente del Consiglio, Giorgia