Striscione degli ultras Juve contro Gatti e Pinsoglio | «La Juve siamo noi» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo l’1-0 dellantus sul Lecce, all’esterno dell’Allianz Stadium è apparso unodue giocatori bianconeri:. «da te non ce l’aspettavamo,di te lo sapevamo. Lanoi». Il Corriere dello Sport racconta il motivo del disappuntobianconeri. Alla curva non è piaciuto il loro gesto al termine della partita. “Il tutto sarebbe scaturito dal dopo partita in Salento. La squadra è andata a salutare il settore ospiti, quanto mai gremito in un feudo bianconero come quello di Lecce, ma tenendosi a debita distanza (c’è una scollatura tra squadra e tifosi da alcune settimane). Chi invece stava andando dritto ...