Serie A Femminile | Pomigliano-Milan 2-1 | cronaca e tabellino del match

Seconda sconfitta per l'Aretusa/MaTTroina nellaA2. Dopo il ko contro Conversano, arriva anche il 37 - 27 a Civitavecchia contro Flavioni, laddove negli ultimi due anni le aretusee avevano sempre vinto. Diverso il discorso oggi con ...Due derby in programma: questa sera Bruschi San Giovanni Valdarno - Gesam Gas E Luce Lucca, domani Allianz Geas - Parking Graf Crema. Famila Schio ospita ...Dopo la grande vittoria della squadra di Ganz sulle bianconere per 4-3, il Milan si prepara per la l’ottava giornata di Serie A Femminile: la sfida contro il Pomigliano di ...L’Akronos Libertas Moncalieri annuncia con una nota di stampa che Clara Salvini e Zuzanna Sklepowicz sono le due nuove giocatrici del roster della stagione 2022/2023 di Serie A1 LBF Techfind. Per Salv ...