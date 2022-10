Gyasi e il gol in Milan-Spezia | “Vincere in quel modo un sogno realizzato”

Lui è Emmanuel, nato in Italia, cresciuto in Ghana, da cinque anni allo Spezia. Che da capitano parla del complicato momento della sua squadra e della voglia di uscirne tutti uniti. Non ......riusciti a trovare il goal dell'1 a 2 con Emmanuel, che ha fatto scatenare tutta l'ira della squadra di Pioli. Lo stesso attaccante, è tornato a parlare oggi alla Gazzetta dello Sport: '...L’attaccante insegue un posto nel Ghana in Qatar: "La sfida a Italiano Mi ha aiutato tanto, ma voglio segnare" ...Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha ricordato il gol realizzato al Milan lo scorso gennaio: le sue dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emmanuel Gyasi ha ricordato il gol rea ...