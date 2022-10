Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano | l’annuncio

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tomhanno divorziato. Il quarterback 45enne dei Tampa Bay Buccaneers, leggenda della Nfl, e la 42enne top model brasiliana si lasciano dopo 13 anni di matrimonio. “Negli ultimi giorni, mia moglie ed io abbiamo finalizzato il divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati a questa decisione in modo amichevole, grati per il tempo passato insieme. Abbiamo figli bellissimi e meravigliosi che saranno in ogni modo al centro del nostro mondo, continueremo a lavorare insieme come genitori per assicurarci che” i figli Benjamin e Vivian, di 12 e 9 anni, “ricevano l’amore e l’attenzione che meritano”, scrive il 45enne quarterback dei Tampa Bay Buccaneers su Instagram. “Siamo arrivati alla decisione di porre fine al nostro matrimonio dopo una lunga riflessione. Farlo è ovviamente doloroso e difficile, ...