SassariNotizie.com

La gara scorre via senzasussulti, perché i nostri ragazzi mantengono l'intensità alta e non ...addirittura il poker quando D'Incecco scappa via sulla sinistra e serve l'accorrente, un ...E' un lavoro che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono ancoraitaliani che scelgono di ... Andreaha annunciato via Twitter che è fuori: 'È probabilmente il risultato più basso od ... Pd: Marcucci, 'troppi mesi per congresso' Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Dal 25 settembre al 12 marzo giorno delle primarie saranno passati quasi sei mesi, un tempo di immobilismo e di paura che non serve a nessuno. Tanto meno al Pd”. Lo ha det ...