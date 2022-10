Inter-Sampdoria | i 24 convocati di Dejan Stankovic | assente Quagliarella

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo la prima vittoria stagionale con la Cremonese, laè pronta a tornare in campo sabato sera nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro l’. Il tecnico blucerchiato, dunque, tornerà a San Siro da avversario per sfidare il suo passato. In vista della gara del Giuseppe Meazza, l’allenatore serbo ha diramato la lista dei 24 calciatori, tra i quali non figura l’attaccante Fabio. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione di: Portieri: Audero, Contini, Ravaglia; Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru; Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes; Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, ...

Classifica serie A femminile Fiorentina, Roma 18;17; Juventus 14; Milan 12;9; Como Women, Pomigliano 4; Parma 3; Sassuolo 2.Indice Pronostico Come arrivano Precedenti Quote Marcatori Probabili formazioni PRONOSTICOin fiducia e con i favori del pronostico. Il consiglio è di puntare sul segno 1, ...Infortunio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria salterà il match contro l’Inter a causa di un risentimento muscolare Fabio Quagliarella è il grande assente per Inter-Sampdoria, match in programm ...Inzaghi e Stankovic – Saranno emozioni speciali anche quelle che vivrà Dejan Stankovic entrando a San Siro da allenatore della Sampdoria. In un colpo solo, il serbo ritroverà l’Inter con cui vinse il ...