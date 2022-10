Il dramma del centro commerciale di Assago | un morto e più feriti Arrestato un 46enne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn italiano di 46 anni è stato fermato ieri sera dai carabinieri per aver accoltellato cinque persone alMilano Fiori di. Tre deisono in gravi condizioni. Isarebbero stati colpita da un’arma bianca. I militari stanno ricostruendo la dinamica. Non è chiaro se tratti di una lite o del gesto di uno squilibrato, ma secondo quanto si apprende al momento gli investigatori escludono il terrorismo.“Ora che siamo lontane siamo più tranquille, ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa stesse succedendo, vedevamo gente scappare in lacrime”, ha detto una ragazza che si trovava nelquando l’uomo ha ferito le cinque persone. “Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, ...

Corriere del Mezzogiorno

Anche sul quotidiano torinese si parlaad Assago: 'Accoltellato Marì, c'è un morto'. Il Napoli continua a vincere e non si ferma: 'Napoli, se il top in ......310) Se la strada potesse parlare Oscar a Regina King in undi Berry Jenkins (Moonlight) su ingiustizia e razzismo. Harlem, anni 70: una ragazza incinta deve provare l'innocenzafidanzato, ... Parco del Vesuvio, funziona la lotta agli incendi dopo il dramma del 2017 A denunciare il disinteresse sulla questione sono i rappresentanti della Faisa-Cisal. Ma intanto sulla società di autolinee c'è un'altra ombra: «Tfr non pagato agli autisti licenziati». Chiesto l'inte ...AGI - Prima squadra ufficialmente qualificata ai Mondiali di calcio che il 20 novembre prenderanno il via in Qatar, la nazionale australiana ha apertamente criticato l'emirato in materia di mancato ri ...