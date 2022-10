Tottenham | un rinnovo e tre partenze a gennaio per Conte

Per Iling - Junior è in arrivo il. Sul campo, invece, la squadra bianconera riparte dal ... annullato il gol del 2 - 1 di Kane tra le polemiche dele la furia di Antonio Conte. Il ......nei Red Devils dopo aver lasciato la panchina prima della fine del match contro il. Per ... secondo quanto riporta 'diario gol', ilcon il PSG è l'ipotesi meno contemplata dalla Pulce. ...Antonio Conte sta dimostrando di essere l'allenatore giusto al posto giusto, ma questa è sempre stata la sua storia. Per ...Il Var "sta danneggiando molto" il mondo del calcio. Sono le parole di Antonio Conte dopo l'annullamento del gol di Harry Kane nei minuti di recupero del match di Champions League fra il suo Tottenham ...