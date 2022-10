Tensioni alla Sapienza | occupata la facolta' di Scienze politiche

Momenti di tensione e di caos nelle stesse ore in cui la premier Giorgia Meloni stava pronunciando il suo discorso programmaticoCamera, facendo anche un riferimento a possibili manifestazioni ...... atte a ristabilire livelli minimi di democrazia e vivibilita' nell'universita', prendendo atto che le massime istituzioni interneSapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza ...prendendo atto che le massime istituzioni interne alla Sapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza degli studenti". (ANSA).Difesi a spada tratta dalla sinistra - che condivide lo stesso pseudo-allarme fascismo - gli studenti hanno stilato un elenco di richieste. Il motto "Fuori le guardie dall'università" ...