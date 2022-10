Soumahoro a Letta | Renzi e Conte | «Saliamo sulle navi dei migranti» La frecciata al Pd | «Venga anche chi ha cambiato idea sulla Libia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Parte del neo deputato di Sinistra italiana Aboubarakla sfida ai partiti di centrosinistra, perché si schiarino con un gesto plateale contro la sottoscrizione del nuovo memorandum tra l’Italia e laper la gestione dell’emergenza migratoria nel canale di Sicilia.dice di rivolgersi a tutti i partiti delle opposizioni, dal Pd al M5s, passando per Azione, Italia Viva e +Europa, perché vadano «che salvano gli esseri umani nel Mediterraneo – dice il deputato – per far valere i principi di umanità racchiusi nella nostra bella e attuale Carta costituzionale». Secondo, la linea del governo Meloni rischia di non essere molto diversa da quella tenuta dal primo governo, quando Matteo Salvini all’Interno, con l’attuale ...