Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi | Cantante sospeso | Video

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Caos a Oggi è un altro giorno. Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone è finito al centro delle cronache per un episodio avvenuto intv nella puntata in onda venerdì 21 ottobre 2022....

La mano diche scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi . Una molestia in piena regola su Rai1 . È quanto scrive Dagospia , trovando conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. L'...Una mano, quella di, che scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi . È quanto scrive "Dagospia", e che trova conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. Non solo: l'...La mano di Memo Remigi che scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi. Una molestia in peina regola su Rai1. È quanto scrive «Dagospia», ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...