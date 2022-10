Elon Musk dice che «Twitter rafforza il citizen journalism» | di cosa si tratta?

Il video parla chiaro. Anzi, ironizza. "Fatevene una ragione!"è subito andato nella sede di Twitter a San Francisco, portando con sé un lavandino che mostra nel filmato da lui stesso pubblicato online. Ovviamente, sulla piattaforma social. https://...On a conference call that year,, the Tesla chief executive, described it as "probably better" than a human driver. Last week,said on another call Tesla would soon release an upgraded ...Elon Musk parlerà ai dipendenti di Twitter venerdì, il giorno in cui l'accordo per l'acquisizione del social da parte del patron di Tesla dovrebbe essere chiuso. È quanto ha riportato… Leggi ...(Adnkronos) - Elon Musk cambia la descrizione del proprio profilo Twitter con 'Chief Twit' e posta un video in cui entra all'interno della sede del social network, a San Francisco, portando in mano un ...