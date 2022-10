Subito aiuti per le bollette Poi flat tax e tregua fiscale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)immediati contro il caro, dalla proroga delle misure esistenti a nuovi interventi a sostegno delle famiglie. Giorgia Meloni parte da qui per illustrare il programma del suo governo in economia. Ma avverte: «Sarà un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili, e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio». Quindi, innanzitutto pazienza. Il resto verrà dopo. Nel suo discorso alla Camera, il presidente del Consiglio indica tre pilastri che reggeranno quella che chiama una «rivoluzione copernicana». A doverla tradurre in pratica dovrà essere innanzitutto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo, spiega il capo del governo, è «far scendere di cinque punti il cuneoper imprese e lavoratori, ...

Fin dail Governo sarà chiamato a reperire risorse per dare continuità alla gamma dei ... Giova ricordare che i decretiapprovati dal Governo Draghi sono stati finanziati dai maggiori ...... auspica un rapporto corretto, 'sanno far sentire la propria voce anche senza bisogno di... gli occhi rivolti agli interlocutori - , con un'imbarcazione che hadiversi danni, e gli ... "Subito aiuti per fronteggiare il caro bollette" Partite Iva, flat tax al 15% fino a 100 mila euro. Imposta ridotta al 5% su un paniere più allargato di beni. Niente reddito di cittadinanzaper chi può lavorare. E taglio del cuneo fiscale nel giro di ...Per l'esecutivo i primi provvedimenti saranno un bagno di realtà. Si procede nel solco di Draghi. La legge di bilancio, di fatto, è impostata ma già a novembre sarà inevitabile un nuovo intervento per ...