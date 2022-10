Iran | caos e violenze La polizia spara su manifestanti che commemorano Masha Amini

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) - Migliaia di persone manifestavano nel Kurdistan dov'è sepolta la giovane morta dopo essere stata arrestata e uccisa perché non portava il velo in modo corretto. Numerosi feriti e arresti, sospeso ...

- Migliaia di persone manifestavano nel Kurdistan dov'è sepolta la giovane morta dopo essere stata arrestata e uccisa perché non portava il velo in modo corretto. Numerosi feriti e arresti, sospeso ...E'all'interno del partito democratico americano dopo il dietrofront di 30 parlamentari ..."Non cederemo di un millimetro" " "Siamo inorriditi e allarmati dalla repressione delle proteste in". ...Inoltre, i numerosi gruppi terroristici sostenuti dall'Iran, responsabili della maggior parte del caos e della distruzione in Medio Oriente, non opererebbero più. Vale la pena notare che un cambio di ...Ancora braccio di ferro tra Ue e Iran. "L'Unione europea sta affermando molto chiaramente che continuiamo a essere pronti a fare altri passi se abbiamo più ...