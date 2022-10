Francesco Totti restituisce le borse di lusso a Ilary Blasi | lei reagisce | ma ecco cosa succede con i rolex di lui

Riuscirà la Fagnani a chiamare Ilary Blasi o, protagonisti di una separazione che tiene banco da mesi sui giornali scandalistici Riuscirà cioè ad avere su Rai 2 il racconto di almeno ...Grazie a lui abbiamo organizzato tanti appuntamenti di solidariet, cosa che avvenuta sia come squadra, soprattutto con la spinta di, che per me, con l'impegno personale. Quando era ...Ormai è una saga a tutti gli effetti e i contorni legali che avvolgono la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno assunto il tenore di una vera e propria soap opera. Se non proprio alla ...Francesco Totti è restato a bocca asciutta! Ilary Blasi non vuole più saperne nulla e per lui non c'è più niente da fare.