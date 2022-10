Sondaggi elettorali Swg | crolla Forza Italia | -1 | 3% in una settimana

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il partito di Berlusconi cede consenso a Fratelli d’e forse al Terzo Polo Il dato saliente degli ultimidi Swg, quelli di questa, è il crollo didopo le polemiche sulle esternazioni di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin. Il suo partito scende dal 7,5% al 6,2% lasciando sul terreno ben l’1,3% in una. Come è facile immaginare gran parte di questo consenso va a Fratelli d’, che cresce ancora, e sale del 0,9%, arrivando al 28,2%. In crescita è anche Azione/Viva, che passa dall’8,1% all’8,4%. I voti disono finiti anche qui? Solo un decimale in più, invece, per la Lega, che è ora all’8,6%. ...