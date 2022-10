Rischia l' annullamento per un vizio formale la sentenza di condanna a 22 anni per omicidio volontario | emessa dalla corte assise di Messina

La procura generale ha per questo richiesto l'della sentenza. I fatti risalgono al 2017 quando l'ex compagna morì dopo due anni di malattia mai spiegata. Fu la sorella della vittima a ...Articolo..., tratto da... www.ansa.it/sicilia !l'per un vizio formale la sentenza di condanna a 22 anni per omicidio volontario, emessa dalla corte assise di Messina, nei confronti di Luigi De Domenico. Il 57enne era stato ...La sentenza rischia di essere annullata perché uno dei giurati nel corso del processo avrebbe compiuto 65 anni, l'età massima per ricoprire questa carica ...La richiesta di annullamento della sentenza avanzata in Appello dall’avvocato di Luigi De Domenico (e condivisa dalla Procura generale). L’uomo era stato condannato a 22 anni ...