Attivisti di Extiction Rebellion occupano il Consiglio Regionale vestiti da Minions

La Stampa

Protesta in Francia contro l'abuso dei jet privati . AlcunidiRebellion hanno bloccato per un'ora l'ingresso di un terminal dell'aeroporto di Parigi - Le Bourget , uno degli scali più utilizzati in Europa per i viaggi privati e d'affari. '...... 2022 Torino Settimo torinese, riapre l'hub vaccinale per le quarte dosi Redazione - Luglio 26, 2022 Torino Fogli di via e denunce per glidiRebellion Redazione - Luglio 26, ... Dai Girasoli di Van Gogh alle Ferrari: gli attivisti di Extinction Rebellion si incollano alle auto sportive Dopo i quadri di Van Gogh e Monet, ora il movimento ha preso di mira le statue di Re Carlo e della consorte Camilla al Museo di Madame Tussauds a Londra ...Blitz degli Extinction Rebellion, tensione con la polizia che presidia e impedisce l’occupazione di Palazzo Lascaris ...