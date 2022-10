Osservatorio quotidiani | rinnovo cariche per il triennio 2022-2025

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sono state rinnovate, per il, ledell'Tecnico per ie le agenzie di informazione “Carlo Lombardi”, l'Ente bilaterale paritetico aziende-sindacati previsto dal contratto di lavoro poligrafico. Nel nuovo Consiglio Direttivo, per Fieg sono stati designati Romeo Marrocchio, Fabrizio Di Rosario e Stefano Scarpino; per Asig, Paolo Polidori, Mirco Comin e Alberto Vescovi. La Slc-Cgil ha designato Giulia Guida e Gianluca Carrega; la Fistel-Cisl Paolo Gallo e Nicola Pellicano, la Uil Comunicazione Roberta Musu e Roberto Retrosi. Nella sua riunione di insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato nella carica di Presidente dell'Paolo Polidori; Paolo Gallo per la carica di Vicepresidente e Roberto Retrosi ...

...Il 72 per cento dei cubani vive al di sotto della soglia di povertà e soffre la fame L'... con omicidi e rapimentinella capitale. Le Ong preoccupate per "le mancanze e le ...... in qualità di componente del Comitato Direttivo dell'sul Welfare della Luiss Business ... Portano la sua firma,infine, numerosi articoli sue riviste, scientifiche ed economiche, ...Napoletano, classe ’62, una formazione da giurista e una carriera tutta nel giornalismo, inviato di economia e politica internazionale e poi direttore, dal 2018 al timone del Tg2 Rai, Gennaro Sangiuli ...(Teleborsa) - Prosegue la lieve tendenza al ribasso dei prezzi dei carburanti. Quotazione del gasolio ancora in calo, rimbalzo per la benzina. Brent in ripresa a 93 dollari. Stando alla ...