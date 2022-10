Le nazioni africane insieme per il clima

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Oggi prende il via nella capitale namibiana Windhoek l’ultimo incontro dei negoziatori africani sulin vista del vertice globale delleUnite. I partecipanti si concentreranno su come incrementare le energie rinnovabili nel continente. Gli organizzatori hanno dichiarato che l’incontro rappresenta l’ultima possibilità per il continente africano di mettere a punto gli interessi delle proprie terre e concordare una posizione comune da promuovere al vertice sulche si terrà in Egitto a novembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

