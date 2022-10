Bomba sporca | la Russia ha diffuso la notizia falsa secondo cui l' Ucraina vorrebbe usarla

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si tratta di un ordigno convenzionale contenente anche materiale radioattivo. I governi occidentali hanno respinto come palesemente false le dichiarazioni russe, additandole come il tentativo di giustificare una ulteriore escalation del conflitto

La Russia ha informazioni "concrete" e "doppiamente verificate" sulla "possibile provocazione" dell'utilizzo di unada parte degli ucraini, "non sono accuse senza fondamento": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Tass. Mosca, ha insistito il capo della diplomazia russa,...L'esperto geopolitico: "Zelensky sta lentamente guadagnando terreno quindi non avrebbe alcun interesse a utilizzare un ordigno che gli alienerebbe ogni aiuto ..."Possibili provocazioni militari" attraverso l'uso di una "bomba sporca". Mentre continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, ancora costretta a lunghi blackout in diverse regioni ...Questi ultimi giorni le notizie inerenti il conflitto in Ucraina sono stati incentrate sulla paura russa di una bomba sporca da parte di Kiev. Il generale Serghei Shoigu ha spiegato le motivazioni di ...