La Stampa

La frase, sintetica, lapidaria, è scritta da Alberto, prorettore dell'Università Vita ...nel resto d'Europa non c'è la corsa all'untore a tutti costi È vero che esistono i soliti...Arriva finalmente la norma che punisce i: sul reddito di cittadinanza incombe la norma spazza divani, nata per punire chi non fa ...che Su una posizione simi è anche Paolo, Forza ... Zangrillo: “Fannulloni non solo tra gli statali. Così renderò più moderna la Pa”