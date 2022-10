LIVE Roma-Napoli 0-0 | dentro Belotti per Abraham

Laè pronta a sfidare il Napoli di Luciano Spalletti per la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere i piani alti della classifica. La squadra di José Mourinho , priva di Dybala, ...2022 - 10 - 23 20:12:46 Cambio inaspettato nella formazione della. Zalewski è costretto a dare forfait per gastroenterite accusata nella notte. Karsdorp e Spinazzola giocheranno da esterni. A ...63' - Primo cambio anche per la Roma: fuori Abraham e dentro Belotti. 62' - JUAN JESUS - Osimhen battaglia in area di rigore poi la sfera arriva sul mancino di Juan Jesus che svirgola e spedisce ampia ...54' -Bblitz di Zielinski che salta Cristante a metà campo, accelera e poi serve Kvaratskhelia che salta netto il diretto avversario e calcia in diagonale con il mancino trovando la chiusura in scivola ...