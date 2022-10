Imbrattato un olio di Monet come protesta contro cambiamento climatico

Due attivisti di 'Last Generation', gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hannoun quadro adi Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro purè di ...quadro di al Museo Barberini di Potsdam, in . Due attivisti di 'Last Generation', gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno lanciato purè di patate contro il dipinto a. Il ...Due attivisti di ‘Last Generation’, gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno imbrattato un olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro purè di patate. I ...Nuove proteste ambientaliste nei musei d'arte. Membri di Last Generation hanno imbrattato un olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam ...