Calcio | colpo del Torino che vince a Udine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilha inflitto all'se la prima sconfitta casalinga del campionato andando are 2 - 1 alla Dacia Arena. Granata in vantaggio per primi con Aina al 14' del primo tempo. La reazione dei ...

Vincendo oggi, infatti, scavalcherebbero in un solo colpo Spezia, Monza e Fiorentina, tutte sconfitte negli anticipi del sabato. Bologna - Lecce, la diretta: 0 - 0 1' - Tutto pronto per il calcio d'inizio. Colpo a sorpresa del Torino alla Dacia Arena: Udinese battuta 2-1 con i gol di Aina nel primo tempo e di Pellegri nel secondo. In mezzo il pari di Deulofeu sfruttando un errore di Zima. Partita vivace ...