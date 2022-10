Tv Talk | puntata oggi | 22 ottobre 2022 | ospiti

(Di sabato 22 ottobre 2022), sabato 22, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,22Nella quarta, si inizia parlando dell’emergenza povertà e di come è raccontata dalla tv, con Andrea Purgatori, Barbara Serra e Saverio Raimondo, che si occupano anche dell’approfondimento sul protagonista della telepolitica di questa settimana, Silvio Berlusconi. Mario Tozzi, appena ripartito con il suo “Sapiens”, è al centro di un’analisi sulla divulgazione scientifica in ...

... ilshow condotto da Silvia Toffanin , in onda sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 alle 16.30 su Canale 5 . Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nelladi sabato , Silvia ...Qui sopra sempre per festeggiare il 17 ottobre riproponimao ladi Think Tallydurante la quale Mike ci ha spiegato come si insegna statistica sui social , come gestire la comunicazione ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022.L’articolo Ospiti Tv Talk del 22 ottobre: tutti i protagonisti della prossima puntata sembra essere il primo su LaNostraTv Infine, tra gli opinionisti del talk che commenteranno i programmi ed i ...