Mondiali femminili 2023 | ct Italia Bertolini | “Girone difficile | non siamo le favorite”

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Sarà un, dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all’ultima partita”. Lo ha detto il ct dell’femminile, Milena, commentando l’esito del sorteggio deiche opporrà le azzurre a Svezia, Argentina e Sudafrica: “Sono due avversarie che conosciamo poco. L’Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all’appuntamento. Rispetto ad altri raggruppamenti avremo meno spostamenti da fare e questo sarà senz’altro un aspetto positivo”. SportFace.

