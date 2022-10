Covid | a Bergamo 547 nuovi positivi | stabili i ricoveri nelle terapie intensive | crescono nei reparti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sono 547 ial-19 in provincia di, 6.161 in Lombardia a fronte di 35.098 tamponi, con un tasso dità in discesa al 17,5% (venerdì era al 18,7%). Negli ospedali il numero dei ricoverati è stabile(17) e in crescita negli altriper la cura del Coronavirus (1.200, +24). Sono invece 30 i morti Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.800 contagi, a547, a Brescia 753, a Como 452, a Cremona 238, a Lecco 220, a Lodi 147, a Mantova 305, a Monza e Brianza 494, a Pavia 351, a Sondrio 129 e a Varese 609.