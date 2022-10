Catanzaro | incendio in una casa | 3 morti | vittime giovanissime

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'è scoppiato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di. Nell'appartamento, riferiscono i Vigili del fuoco, viveva un nucleo familiare composto da sette unità.

L'è scoppiato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di. Nell'appartamento, riferiscono i Vigili del fuoco, viveva un nucleo familiare composto da sette unità. ...Ifatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano unin un appartamento acon 3 morti e 4 feritiIncendio in un'appartamento e tragedia nella notte a Catanzaro: 3 persone sono morte e sono tutte giovanissime (22, 14 e 12 anni), quattro quelle 4 ferite. I vigili del fuoco sono ...Un incendio è divampato nella notte a Catanzaro, in un’abitazione di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona Sud Tragedia a Catanzaro: 3 giovani sono morti e altre 4 persone sono rimaste ferite a causa d ...