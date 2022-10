A Roma i funerali di Francesco Valdiserri | l’appello del padre | “Se vi capita di bere quando uscite non guidate”

Leggi su tpi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Adi, il: “Se bevete non” Si sono svolti nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, quartiere dove il giovane viveva, idi, il 18enne travolto da un’auto guidata una giovane risultata positiva all’alcol test mentre passeggiava su un marciapiede in via Cristoforo Colombo, a. Le esequie, che hanno visto la partecipazione di diversi esponenti politici, tra cui la neo premier Giorgia Meloni che si è recata la funerale subito dopo il giuramento al Quirinale, si sono svolte in una clima di grande commozione e sgomento per quanto accaduto al giovane. Durante ihanno preso la parola anche i due genitori di ...