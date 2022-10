Risonanza magnetica e laser per farmaci ' fast' | brevetto made in Italy

Cronache Maceratesi

Dopo un esame dii suoi pazienti raccontavano di sentirsi meglio. La prima volta poteva essere casuale, la seconda una coincidenza, ma andando avanti nel tempo il sospetto che 'accadesse qualcosa' ...Per provare la loro teoria gli scienziati del Max Planck Institute for Human Development di Berlino si sono serviti dellafunzionale (fMRI) che registra i cambiamenti del cervello ... Dalla Germania a Villa dei Pini, la nuova risonanza magnetica arriva in clinica con una gru