Pagelle Juve Empoli | Rabiot-Kean trascinano | male la difesa ospite VOTI

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023.NTUS: Szczesny 6; Rugani 6 (79? Alex Sandro SV), Bonucci 6, Danilo 7; Cuadrado 6.5, McKennie 7 (68? Paredes 6), Locatelli 7,7.5, Kostic 7 (84? Iling-Junior SV); Vlahovic 5 (68? Milik 5.5),7 (79? Miretti 6). All. Allegri 7: Vicario 6; Stojanovic 5, De Winter 5, Luperto 5, Parisi 5.5; Haas 5.5 (88? Degli Innocenti SV), Marin 5.5, Bandinelli 5.5 (74? Henderson SV); Pjaca 5 (61? Bajrami 5); Satriano 5 (61? Baldanzi 5.5), Destro 5.5 (74? ...

Allegri ritrova la suaazzeccando tutte le scelte. Ecco lecon i migliori e i peggiori della ...Dopo il derby lasembra aver ripreso una buona marcia, che però deve essere confermata ora in Champions con il Benfica. LEDELL'EMPOLI Vicario 6 Stojanovic 5 De Winter 5,5 Luperto 5,5 ...Nell'anticipo dell'11° turno di Serie A, i bianconeri superano 4-0 l'Empoli: decidono i goal realizzati da Kean e McKennie e la doppietta di Rabiot. A.A.A. continuità cercasi. La Juventus supera ...Poker della Juventus in casa contro l'Empoli. I migliori Locatelli e Rabiot. Doppietta per il centrocampista francese; in gol anche Kean e McKennie.