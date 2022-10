Liz Truss si dimette dopo 44 giorni | ma riceverà un vitalizio altissimo | ecco la cifra da capogiro

In Italia, si sa, i costi della politica sono un tema spinoso. Ma anche all'estero, la situazione non è di certo tutta rose e fiori. E lo dimostra il caso di, la premier britannica che aveva preso il posto di Boris Johnson e che, alle prese con mille difficoltà, ha gettato la spugna dimettendosi dopo appena 44 giorni in carica.si ...ha guidato il governo britannico per soli 44 giorni ma avrà una maxipensione. Centoquindicimila sterline all'anno. Tanto prevedono le normative del Regno Unito. Che, però, in questo caso ha ...LONDRA – Più di 100mila sterline l’anno, per tutta la vita, per 44 giorni di lavoro. Non male, direbbero in tanti, ed è il vitalizio che spetta a Liz Truss per essere stata la premier più… Leggi ...In Italia, si sa, i costi della politica sono un tema spinoso. Ma anche all'estero, la situazione non è di certo tutta rose e fiori. E lo dimostra il caso di Liz Truss, la ...