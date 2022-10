Il “salto di qualità” dell’agire delle mafie nel Lazio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma – “Una molteplicità di forme criminali che ormai caratterizza il contesto criminale laziale rendendolo unico rispetto ad altre regioni considerate non a tradizionale presenza mafiosa. È una espansione del modello culturale-criminale, un modello mafioso produce un inquietante effetto emulativo anche sulle altre organizzazioni criminali”. A parlare è Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione, che ha presentato questa mattina, insieme Governatore Zingaretti, presso la Camera di Commercio di Roma, il VI e il VII Rapporto “nel”. Un lungo incontro per fare il punto sul fenomeno nel territorio laziale presenti Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, Ilaria Calò, Procuratrice Aggiunta della ...