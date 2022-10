(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "MarioPd. Nella notte la Ue è arrivata all'accordo sul price cap sul gas, che l'Italia ha proposto e per cuisi è battuto con determinazione insieme alla Francia. Questa è l'Europache vogliamo e cheal". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd, Valeria

Il Sannio Quotidiano

... giocatore di grandee rapidità, è sicuramente una scommessa ma con la personalità giusta ... Completa il roster il centro classe 2003 Samuele Andrea. ...... giocatore di grandee rapidità, è sicuramente una scommessa ma con la personalità giusta ... Completa il roster il centro classe 2003 Samuele Andrea. Ufficio Stampa RivieraBanca Basket ... Energia: Valente (Pd), ‘grazie Draghi, Ue solidale e forte serve al mondo’ Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Grazie Mario Draghi e grazie Pd. Nella notte la Ue è arrivata all accordo sul price cap sul gas, che l Italia ha proposto e per cui Draghi si è battuto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...