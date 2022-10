(Di venerdì 21 ottobre 2022)lascia laVictorioussoltanto unae si accasaQazaqstan per il 2023. Lo spagnolo ritornerà a indossare la casacca della squadra kazaka di livello World Tour, con cui aveva corso da 2015 al 2021. Il 38enne, vincitore di due Classiche San Sebastian e di quattro tappe al Tour de France, ha firmato un contratto annuale e deciderà poi se ritirarsi o proseguire la propria carriera agonistica iniziata nel 2003. Durante la2022,ha ottenuto il 13mo posto nella classifica generale del Tour de France e il 16mo postoVuelta a España.ha dichiarato: “Sono incredibilmente ...

OA Sport

... l'ex CT della Nazionale Italiana maschile diDavide Cassani , la triatleta Alessandra ...Galietta dell'Università Federico II di Napoli che si pone l'obiettivo di sviluppare farmaci ...... i testi sono firmati da Renato d'Aquino, la regia teatrale è diErnesto Doñas) in cui ... sostenibile e a impatto zero, il Triathlon si articola su nuoto,e corsa, che si svolgono ... Ciclismo, Luis Leon Sanchez torna alla Astana. Lasciata la Bahrain dopo una stagione "El año pasado tuvimos que separarnos, pero he adquirido nueva experiencia" El equipo Astana ha confirmado este viernes que el experimentado corredor español Luis León Sánchez regresa al cuadro kazajo ...El murciano, 13º en el pasado Tour de Francia, correrá la próxima temporada en el mismo equipo en el que militó de 2015 a 2021. La pasada ...