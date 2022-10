Stasera Arsenal-Psv | spettacolo in Europa League

(Di giovedì 20 ottobre 2022)andrà in scena il recupero ditrae Psv. Una sfida che vale tanto per entrambe le squadre Con fischio d’inizio alle ore 19,a Londra si annuncia un grandeper-Psv, match diche era stato rinviato in seguito al lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta. Le due squadre non dovrebbero avere problemi di qualificazione: i Gunners viaggiano a punteggio pieno, gli olandesi hanno raccolto due vittorie e un pareggio e anche in questa competizione – con 11 reti in 3 incontri – si confermano quella macchina da gol che li rende l’attacco più esplosivo dell’Eredivisie. Un’analisi molto interessante del momento della formazione guidata da Ruud Van Nistelrooj l’ha ...

SPORTFACE.IT

Tutto pronto per- Psv, match della seconda giornata di Europa League rinviato per la morte della Regina Elisabetta. La sfida è stata riprogrammata per, giovedì 20 ottobre, alle 18:00. La partita potrà ...e PSV debbono ancora giocarsele entrambe tra di loro e nonostante siano due ottime squadre, io preferisco - almeno- decisamente l'1. Lo stesso segno mi cattura in Bologna - Cagliari. ... Arsenal-Psv stasera in tv: programma, orario e streaming Europa League 2022/2023 Arsenal-Psv stasera in tv: programma, orario e streaming Europa League 2022/2023. Come seguire la partita dell'Emirates Stadium ...Prosegue il dodicesimo turno di Premier League, in infrasettimanale, cominciato ieri ma che vedrà quest’oggi il suo apice per poi concludersi domani con altre due partite. Con Arsenal-Manchester City ...