Ombre sulla nomina del Procuratore generale della Corte d' Appello dell' Aquila | Csm lo trasferisce

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'- Ha "intrattenuto rapporti personali" con l'imprenditore e ex deputatoLega Gianluca Pini, più volte indagato dalla Procura di Forlì, anche con l'obiettivo di "conseguire specifiche utilità". E i messaggi trovati nel cellulare'ex parlamentare rendono evidente "un chiaro coinvolgimento" di questi e'allora "onorevole Ferri nella procedura amministrativa di conferimento'incarico dipresso ladi". E' con queste motivazioni che il plenum del Csm ha disposto il trasferimento d'ufficio per incompatibilità del PgAlessandro Mancini. leggi tutto

