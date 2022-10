Google | il servizio News Showcase sbarca in Francia

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 ottobre 2022)lancia il suoinLe Figaro, di Claudia Cohen, pag. 28 Il gigante tecnologico ha parlato a lungo del, ma ora è una realtà in. La nuova scheda, a cui si può accedere attraverso il portalee Discover, viene lanciata questo giovedì. Consentirà agli utenti di Internet di trovare le notizie essenziali del giorno in un nuovo formato, con articoli provenienti da una rete di 130 media partner. Si tratta di titoli della stampa quotidiana nazionale (PQN), come Le Figaro, Le Monde e Libération, della stampa quotidiana regionale (PQR), come La Dépache e La Provence, e della stampa periodica, come L’Obs e l’imociaiptibles. Questi ...