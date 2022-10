Covid | sempre alto il numero dei nuovi positivi in Abruzzo | ieri registrati altri 3 decessi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'Aquila - Sono 1080 i casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 579179. Il bilancio dei pazienti deceduti 3 registracasi (di età compresa tra 82 e 91 anni) e sale a 3692. Neldei casisono compresi anche 558317 dimessi/guariti (+1752 rispetto a). Gli attualmenteinsono 17170 (-675 rispetto a). Di questi, 176 pazienti (+3 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1860 tamponi ...

Piacenza24

A seguito del lockdown decretato durante il periodo, abbiamo avuto la conferma che la solitudine è un grave problema di salute pubblica , soprattutto in un mondo in cui le famiglie sonopiù atomizzate e sonodi più i single. Tant'è ...... un politico che Zadi avevaduramente attaccato e del cui governo rischiava di diventare una ... In tre anni - mentre la pandemia dicontribuiva a far crescere il problema - il governo ... Covid, contagi sempre in aumento ma la crescita rallenta: 7,6% in una settimana (Adnkronos) - Tornano a scendere i contagi da Covid-19 nell'ultima settimana (12-18 ottobre): rispetto alla precedente si registra infatti una diminuzione del 6,2%. E' quanto emerge dal monitoraggio ...(Adnkronos) - Grande vitalità. Generazioni nuove -di produttori, di registi, di sceneggiatori, di attori- si affiancano a quelle dei maestri. E si parlano.