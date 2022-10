CdS – il piano per il futuro

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 2022-10-19 15:00:07 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: MILANO – A proposito di, quello di oltre la metà della rosa interista è in bilico. Su 23 giocatori, infatti, ben 13 sono in scadenza, come contratto o del prestito, al termine dell’attuale stagione. Insomma, Skriniar è sicuramente il nodo più importante da sciogliere, ma non certo l’unico. Significa, in ogni caso, che andranno fatte una serie di valutazioni. Da un lato, c’è un organico che certamente va ringiovanito, e la maggioranza degli elementi in scadenza è ultratrentenne. Dall’altro, però, occorre capire quanto margine ci sia per operare sul mercato, visto che un calciatore da acquistare ha quasi sempre un costo annuo superiore rispetto ad uno che è già in squadra e a cui va rinnovato il contratto. Lukaku mette nel mirino il ...