Bomba della Prima Guerra Mondiale trovata sulla circonvallazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bergamo. Unainesplosa,, è stata rilungo la, all’altezza dell’uscita per l’ospedale Papa Giovanni. La persona che ha notato l’ordigno, ha lanciato subito l’allarme e sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno preso in consegna lae provvederanno a disinnescarla.

Corriere della Sera

