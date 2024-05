Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | Esposito out agli ottavi nei -81 kg Fuori anche Russo e Favorini

Una chiusura con amarezza. La terza giornata dei Mondiali 2024 di Judo non è stata portatrice di buone notizie per l’Italia. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) protagoniste due categorie di peso individuali: -63 kg femminile e -81 kg maschile. Un evento importante per a definire il quadro della situazione per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. oasport

13.22 In corso la semifinale tra Grigalashvili e Lee, uno shido per parte. 13.21 Anche la transalpina Agbegnenou passa il turno e vola in finale per il terzo posto. 13.19 Il tajiko Makhmadbekov elimina Karapetyan e rimane in corsa per la medaglia di bronzo. 13.19 Nel frattempo sono in corso i ripescaggi nella parte bassa del tabellone dei -81 kg e nei -63 kg femminili.

oasport